Manutenzione assente e manifesti "selvaggi": le segnalazioni dei lettori

Manutenzione del verde assente e rifiuti in piazza Santelmo. La segnalazione arriva da alcuni residenti, che hanno evidenziato lo stato in cui versano le aiuole della piazza. La richiesta, come di consueto, è di un intervento in tempi brevi affinché le aree ritornino ad essere fruibili nella loro totalità.

Manifesto selvaggio

In altre zone della città, invece, ci è stata segnalata l'affissione di manifesti in luoghi non idonei.

Un fenomeno che si ripropone ad ogni campagna elettorale e che lascia i suoi segni per i mesi (se non per gli anni) a venire.