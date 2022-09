Grosso albero caduto in via Pio XI: l'ira dei residenti e i dubbi del Comitato di quartiere San Francesco

Tanta amarezza per l'albero caduto in via Pio XI, in parte finito sul muro della Uildm e in parte sulla piazzetta. Da tempo, il Comitato di quartiere San Francesco chiedeva la manutenzione del verde.

"Ripristineranno i due alberi o lasceranno il verde incolto per sempre?", si chiedono i residenti della zona, preoccupati per l'attuale scarsa cura delle aiuole e dell'igiene del quartiere.