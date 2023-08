Pontecagnano, voragine sulla pista ciclabile: la segnalazione di un residente

Voragine sulla pista ciclabile del litorale di Pontecagnano. È quanto segnala un residente della zona.

La denuncia

"L'area è stata delimitata - spiega il residente - ma da allora nulla è stato fatto per risolvere il problema". Il punto in questione, infatti, è sempre più degradato, e le barriere stesse risultano danneggiate. "Bisogna intervenire in tempi brevi" aggiunge il nostro lettore. "Vogliamo aspettare succeda prima qualcosa?".