Pontecagnano, la denuncia di un lettore: "Manutenzione assente sulle strade che portano al mare"

"Manutenzione assente sulle strade che portano al mare ". È quanto ci segnala un lettore di Pontecagnano. Nel mirino, in particolare, via Flavio Gioia, arteria che collega l'Aversana alla Sp175 Litoranea. "La vegetazione in alcuni punti invade la carreggiata" spiega il nostro lettore, che aggiunge: "Cosa aspettano per intervenire? Parliamo di manutenzione ordinaria". A ciò si aggiunge anche la presenza di una microdiscarica.