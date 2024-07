Pontecagnano, poliambulatorio Asl nel degrado: la segnalazione dei cittadini

Il poliambulatorio Asl di via Raffaello Sanzio a Pontecagnano Faiano versa in condizioni di evidente degrado. Numerosi i cittadini che hanno segnalato le condizioni di abbandono in cui versa l'area. "La situazione - dicono alcuni cittadini - risulta particolarmente critica non solo per l'impatto visivo, ma anche per le implicazioni igienico-sanitarie che derivano dall'abbandono di rifiuti in un'area frequentata da utenti del servizio sanitario. I cittadini chiedono un intervento urgente delle autorità competenti per ripristinare il decoro e la sicurezza dell'area".