Buche grandi come voragini sulla variante Ss18: "Si aspetta l'incidente prima di intervenire?"

Strada dissestata in più punti con buche grandi come voragini. È questo lo stato in cui versa la variante Ss18, posta fra i Comuni di Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano e realizzata per mettere in collegamento la zona industriale di Pontecagnano e lo svincolo dell'A2.

Il degrado

Un'arteria attraversata da migliaia di auto e mezzi pesanti quotidianamente che ad appena necessita già di interventi strutturali. Il punto più critico è quello posto nei pressi della terza rotatoria in direzione A2. Le buche in quel punto rendono pericoloso l'attraversamento, tanto che soprattutto i mezzi pesanti sono costretti a rallentare notevolmente onde evitare danni seri. "Una situazione vergognosa - sottolinea un automobilista - sulla quale si è intervenuto solo con piccoli rattoppi deleteri. Mi chiedo: ma si aspetta un incidente grave per fare qualcosa?".