Pontecagnano, vandalizzate due auto: i ladri portano via le valige

Ladri in azione, a Pontecagnano, dove sabato 26 giugno, intorno alle 14, ignoti hanno scassinato due autovetture di turisti parcheggiate presso il centro commerciale di Pontecagnano. In particolare - ci segnala un lettore - hanno spaccato i vetri e rubato delle valige con all’interno indumenti, scarpe, documenti, elettronica e molto altro, il tutto si è svolto in meno di cinque minuti.