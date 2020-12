Rifiuti e stracci: micro discarica nel porticciolo di Pastena

Le fotografie documentano quanto segnalano i residenti. Il porticciolo di Pastena, insieme alla piccola e caratteristica terrazza che si affaccia sulla scogliera, "ospitano" cartoni, bottiglie di plastica e di vetro, bicchieri dai quali colano caffé e coca cola, abiti dismessi.

Abitudini e spazzatura

Le sedie di plastica agganciate ai chiodi sono, invece, sui generis: rientrano nelle consuetudini degli abitanti del posto, che le ammassano al muro di recinzione e le utilizzano insieme ai pescatori per godere del sole in ogni stagione dell'anno. Non può essere un vezzo, un'abitudine, però, la bottiglia di birra che resta a terra, né può esserlo il cartone sporco di pomodoro, dopo aver consumato la pizza sulle panchine. I residenti chiedono maggiori controlli, affinché possa essere restituito al porticciolo di Pastena l'antico splendore.