"Disagi per i turisti che accedono ai traghetti": la denuncia di un lettore

Disagi per l’accesso turistico alle vie del mare a Salerno. A segnalarcelo è un nostro lettore: “I turisti diretti in Costiera con bagagli e trolley devo scendere o salire dalla scalinata lunga e pericolosa e non utilizzabile da disabili! Inoltre, avanti alla scala c’è uno spazio limitato e pieno di rifiuti (nei giorni scorsi una comitiva di giapponesi ha scattato foto per segnalare la cosa ai loro amici). È questa la Salerno ospitale che vogliamo pubblicizzare! Basterebbe che l’Autorità Portuale realizzasse una rampa a norma per adeguarsi alla normativa nazionale vigente”.

L’auspicio è che la denuncia del nostro lettore venga tenuta in considerazione dagli uffici competenti.