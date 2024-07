"Il postino non bussa: costretti a recarci negli uffici": la denuncia dei residenti del rione Carmine

Invece di bussare, si limiterebbero a lasciare avvisi di giacenza, alcuni postini in zona Carmine, come denunciato da un gruppo di lettori. A farsi da portavoce del disagio, la presidente del comitato di quartiere San Francesco, Laura Vitale: "Non è possibile che persone anziane o residenti che magari badano ad allettati, debbano organizzarsi per raggiungere gli uffici postali del caso, per ritirare raccomandate mai consegnate- sbotta la presidente- Alcuni addetti alle consegne non tentano neppure di citofonare, ma lasciano l'avviso e fuggono: il fatto va denunciato a Poste Italiane in quanto non è corretto che gli operatori non svolgano correttamente il loro lavoro, a spese degli utenti".