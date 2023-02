Presentato il progetto ministeriale “Ciak riprendiAMO” Secondo Circolo di Mercato San Severino

Gallery





A partire dal mese di febbraio i bambini del Secondo Circolo viaggeranno verso la scoperta del cinema e del linguaggio attraverso le immagini. Il giorno 1 Febbraio alle ore 19.00 presso il Palazzo di Città del Comune di Mercato San Severino è stato presentato il progetto “Ciak riprendiAMO” del Secondo Circolo didattico. Un percorso dedicato al linguaggio cinematografico, attraverso il quale i bambini della scuola Primaria entreranno a contatto con la lettura di film, foto, video per l'interpretazione dei valori più importanti come il rispetto per l'ambiente, la solidarietà, l'amicizia. Presenti per la diffusione dell’iniziativa: il Dirigente scolastico Anna Buonoconto, il vice sindaco Enza Cavaliere e l’assessore alla Cultura Assunta Alfano, oltre ai rappresentanti delle associazioni territoriali e ai partner del progetto Clotilde Franco dell’ASD Crescere insieme oltre il teatro APS, Michele Stornaiuolo di Teatro Più, Agostino D’Angelo presidente Club Lions Mercato San Severino e l’Associazione culturale School Movie. Un viaggio speciale, quello del progetto “Ciak riprendiAMO” che vedrà coinvolti gli alunni in nove laboratori dedicati alla fotografia, al cinema e alla realizzazione di prodotti fotografici, pittorici e video, con appuntamenti al cinema per la visione di proiezioni filmiche, volte alla sensibilizzazione del piccolo-grande pubblico ai valori sociali e culturali affrontati. Un progetto vincente che ha visto il Secondo Circolo, tra le tante scuole candidate in Italia, aggiudicarsi l’opportunità di realizzarlo tra sole tre scuole selezionate in Campania, con un contributo Ministeriale legato proprio al Cinema per la scuola. La scuola aprirà le porte alla scoperta del linguaggio filmico, fotografico, iconico, con la realizzazione di percorsi che vedranno la mediazione di esperti, tutor e attori, tutti impegnati ad accompagnare i piccoli studenti verso la scoperta del racconto attraverso immagini. “ È questo un inno alla ripresa alla vita comunitaria – afferma il Dirigente Anna Buonoconto- oltre ad essere per i nostri bambini un modo nuovo per stare assieme, vivendo il cinema”. Soddisfatti per l’iniziativa l’amministrazione comunale, così come le associazioni coinvolte, tutti uniti per consentire ai bambini di poter vivere una nuova e speciale avventura didattica.