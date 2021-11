Bus affollati e disagi per gli studenti, De Luca: "Indossare sempre la mascherina"

Bus sovraffollati, a Salerno e dintorni. Specie negli orari che coincidono con gli spostamenti degli studenti per recarsi o per tornare da scuola, davvero indescrivibile la calca registrata a bordo dei pullman. In particolare, diversi utenti segnalano il superamento dei limiti della capienza massima per il bus numero 10. Ma il problema interessa anche le altre linee: ancor di più ora, nella quarta ondata Covid, tali situazioni, ovviamente, rappresentano un alto rischio di contagio per gli studenti e le loro famiglie.

La prevenzione e le criticità

Dal canto suo, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervistato dai giornalisti oggi, ha assicurato che sono state già incrementate del 35% le corse dei mezzi pubblici, ma ha anche sottolineato come tale aumento non sia bastato, specie per il trasporto scolastico: "Occorre indossare sempre la mascherina, non c'è altra soluzione", ha commentato il presidente. Doveroso, tuttavia, ricordare come il solo utilizzo dei dispositivi di sicurezza, senza distanziamento e senza una costante aerazione degli ambienti chiusi, risulta inefficace, da solo, a contenere la diffusione del Covid. Si raccomanda, dunque, nei limiti del possibile, massima prudenza e buon senso.