Vetro non raccolto in via Cacciatore, l'amarezza dei residenti: "Finora nessuna risposta"

Da lunedì scorso non vengono svuotati i raccoglitori del vetro dei civici 55 e 57 di via Cacciatore a Salerno. I residenti hanno sollecitato più volte gli addetti alla raccolta ma, nonostante le rassicurazioni ricevute, ad oggi (venerdì 27 ottobre) non vi è stata alcuna risposta. L'auspicio è che la raccolta possa riprendere in modo regolare anche in questa strada del capoluogo.