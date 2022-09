Marciapiedi dissestati in via Vinciprova: la segnalazione

Fossi e buche sul marciapiede di via Vinciprova. A causa delle radici degli alberi e della manutenzione del verde assente, infatti, diventa davvero difficile camminare in sicurezza per i pedoni. Non è raro che persone anziane inciampino sulla pavimentazione dissestata, rischiando di ferirsi.

L'appello

Unanime, dunque, l'appello dei salernitani affinché il Comune provveda a mettere in sicurezza la strada, occupandosi della manutenzione del verde.