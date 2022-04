Mancano i servizi igienici pubblici? Urinano in strada: indignazione in via Duomo

Urinano in via Duomo, con nonchalance, senza rispetto per il luogo in cui si trovano. Delle ragazze sono state riprese da una webcam presente in zona, come riporta TvOggi.

L'amarezza

Il video mostra le giovani che, probabilmente per l'assenza di bagni pubblici vicini, hanno utilizzato la storica strada come una toilette. Non si tratterebbe di un caso isolato: su tutte le furie, i residenti della zona, costretti a percorrere le strade della loro zona ridotte in pessime condizioni igieniche, tra inciviltà e mancanza di servizi evidentemente necessari.