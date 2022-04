Rami appuntiti ad altezza occhi, pericolosi per bambini ed anziani

Gallery



Ci troviamo in via Generale Gonzaga, nel pieno centro di Salerno, poco prima della curva che porta verso il Ponte dei Diavoli. Il marciapiede è molto stretto, e già normalmente se si incontrano due persone che camminano in senso opposto, una delle due è costretta a scendere dal marciapiede e percorrere qualche metro di strada, sperando non passino auto. Ma da qualche mese la situazione è peggiorata, dato che stanno continuando a uscire fuori dal "recinto" del palazzo nella curva, questi rametti secchi. Sono molto pericolosi per anziani e bambini, in quanto possono graffiare o ancor peggio ferire gli occhi. Ogni giorno percorro questo tratto di strada tenendo per mano mio figlio di appena tre anni e sono costretto a tenerlo lato strada , con rischio di farlo scendere dal marciapiede mentre passano le auto, per evitare che si graffi o che qualche rametto non gli ciechi un occhio. È incredibile che nessuno stia facendo nulla per tagliarli, una semplice potatura per rami che possono davvero diventare pericolosi.