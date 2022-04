Potature, Avella: “Ok all'assegnazione del servizio, ma ora serve mettere in sicurezza il rione Gelso”

“Attendevamo con impazienza l’esito positivo della procedura di affidamento del servizio della cura del verde pubblico. Bravo l’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella ad aver accelerato i tempi. Finalmente in città si potrà procedere alle potature, agli sfalci ed alla cura del verde. Tra le zone che richiedono interventi certamente immediati ed indifferibili vi è il popolare rione Gelso, al Carmine".

Lo ha detto il consigliere comunale Rino Avella: "Da via Prudente ai confini con Fratte e lungo tutte le strade principali e secondarie si notano alberi, aiuole, giardini e marciapiedi in condizioni insostenibili. - continua il consigliere - Si tratta (anche) di una questione di sicurezza: i rami di alcuni alberi hanno raggiunto i terzi piani dei palazzi, alcune siepi sono cresciute in maniera incontrollata anche oltre il metro di altezza e le erbe infestanti rendono difficile camminare. In via Gelso, qualche giorno fa, i crolli di alcuni rami hanno causato danni alle auto". Con l’avvicinarsi della bella stagione urgono interventi mirati e competenti anche per limitare il proliferare di insetti e ratti: "Sono convinto che l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella darà rapido seguito operativo a questa segnalazione”, conclude Avella.