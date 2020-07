Tensione sul lungomare: cade un grosso ramo, dramma sfiorato

Tensione, nel tardo pomeriggio di oggi, sul lungomare Colombo a Salerno. Come ci segnalano alcuni utenti, infatti, nei presso del Polo Nautico il grosso ramo di un albero è caduto: nessun ferito, in quanto non vi erano pedoni in quel tratto, al momento dell'incidente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appello

Sul posto, è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso, ma torna all'attenzione della comunità la necessità di mettere in sicurezza e provvedere alla manutenzione degli arbusti, a tutela dell'incolumità pubblica.