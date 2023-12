Allarme ratti in zona Vestuti. In particolare, molti lettori ci hanno segnalato una situazione decisamente preoccupante tra via Carucci e via Cacciatore, per la presenza dei roditori a ogni ora del giorno.

La situazione non risulta migliore allo stadio Vestuti, dove il Comune ha provveduto alla sanificazione e alla derattizzazione di alcune aree dell'impianto sportivo.