Sporcizia e ratti alla luce del sole: benvenuti in via Carmine

Disgusto e preoccupazione in via Carmine: di questa mattina, lo scatto fornito da un nostro lettore che ha immortalato un ratto tra i motorini in sosta lungo la strada. E' evidente che la mancanza di igiene e l'assenza di manutenzione del verde non possa che aggravare la già disastrosa situazione sanitaria che emerge nella zona e non solo. L'auspicio è che il Comune attenzioni in modo più efficace e puntuale via Carmine, per garantire condizioni igienico-sanitarie dignitose.