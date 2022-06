Ratto morto nell'aiuola in via Dalmazia, tra le erbacce: la segnalazione

Inutile ricordare quante malattie ed infezioni possano trasmettere i ratti. Superfluo anche notare che il roditore in questione (vedi foto in alto ndr) sia stato probabilmente avvelenato da esche lasciate nel verde incolto da ignoti che avrebbero potuto, dunque, uccidere anche animali domestici. Essenziale, invece, andare a ribadire come sia assolutamente necessario e non più rinviabile ricorrere ad una accurata disinfestazione della città, attenzionando in particolare le zone diventate l'eden di insetti molesti, zecche e topi, vista la carenza igienica e la totale assenza di manutenzione del verde pubblico. Di questa mattina, l'annuncio del sindaco Vincenzo Napoli circa l'imminente assegnazione dell'appalto a due ditte: seppur tardi, la notizia attesa da mesi pare stia finalmente per trasformarsi in una risoluzione concreta.

L'appello

Ma accanto al ripristino delle condizioni del verde, appare certamente irrinunciabile anche un intervento congiunto e capillare di Comune ed Asl per ripulire a fondo le strade, divenute negli ultimi mesi delle mini-giungle urbane, con tutti i disagi igienico-sanitari e logistici del caso, dei quali, purtroppo, a farne le spese, ad oggi, sono stati tutti i salernitani.