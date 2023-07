Recinzione pericolante presso il campetto di via Ligea: l'allarme di Naddeo

Risulta inclinata la rete di recinzione del campetto di calcio di via Ligea, sotto il Viadotto Gatto, a Salerno. Corrado Naddeo, consigliere comunale di Salerno, nei giorni scorsi ha lanciato l'allarme su Facebook: “A rischio, persone e veicoli“.

L'appello

Gli abitanti della zona, intanto, chiedono con forza la messa in sicurezza da parte del Comune, a tutela dell’incolumità dei ragazzi che, in cerca di campetti in cui giocare, utilizzano lo spazio a loro rischio e pericolo.