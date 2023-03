Pavimentazione ancora sconnessa e divieto di "tacchi" sul Corso: l'appello dei cittadini

Continuano a giungere in redazione, denunce e segnalazioni da parte dei cittadini che inciampano sulla pavimentazione sconnessa del Corso Vittorio Emanuele. "Qualche giorno fa cadde, ferendosi al volto, una anziana che ha preferito non allertare i soccorsi e recarsi in farmacia - ci racconta una lettrice- E' assurdo lo stato in cui versano le mattonelle e il mistero che aleggia attorno alla data di inizio dei lavori di restyling, in netto ritardo rispetto agli annunci del Comune".

Foto di Guglielmo Gambardella

Preoccupati, molti commercianti del centro che assistono quotidianamente ai disagi cui devono far fronte i pedoni: "Il Corso cittadino di Salerno è l'unico che tacitamente impone il divieto di tacchi - scherza un esercente - Le donne che indossano scarpe eleganti, puntualmente, rischiano cadute pericolose: è possibile che questo avvenga in una città che si definisce turistica?". L'auspicio, insomma, è che i lavori di restyling inizino al più presto.