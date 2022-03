Rifiuti abbandonati e scarsa manutenzione nei quartieri: le segnalazioni

Numerose segnalazioni di degrado ci giungono dai quartieri di Salerno: da via Aversano al centro storico fino a Torrione. Nel mirino dei residenti (come mostrano le foto) rifiuti abbandonati in strada e scarsa manutenzione soprattutto del verde pubblico.

L'appello

L’auspicio è che vi sia una maggiore attenzione da parte degli addetti alla raccolta della spazzatura, alla pulizia e alla manutenzione delle strade del capoluogo.