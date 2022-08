Rifiuti abbandonati in vari punti della città: "Basta con l'inciviltà"

Sono numerose le segnalazioni pervenute alla nostra redazione relative al fenomeno di abbandono rifiuti sul territorio di Salerno.

Le segnalazioni

Le zone interessate sono via Antonio Lagatta, via Settimio Mobilio, via Irno e via Manganario. In tali strade sono stati abbandonati rifiuti indifferenziati in aree non idonee.

