Sacchetti con deiezioni canine abbandonati in via San Giovanni Bosco: l'appello di un residente

Incivili in azione a Salerno. Da alcuni giorni - ci segnala un lettore - diversi sacchetti con all’interno deiezioni canine giacciono abbandonati sul marciapiede. Si trovano, in particolare, nei pressi del varco dei Salesiani in via San Giovanni Bosco. L'auspicio è che gli addetti alla raccolta intervengano in tempi rapidi per rendere decorosa l'area.