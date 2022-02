Abbandono di rifiuti a Campagna: le guardie ambientali scrivono al sindaco

Una microdiscarica è stata ritrovata dalle Guardie Ambientali a Campagna, in località Puglietta, Parco dei Monti Picentini, via Cantalupo. Il sito si estende su una superficie di 10 mq in prossimità della cava sottostante, su cui sono depositati principalmente rifiuti urbani, speciali non pericolosi, tipo da gomme auto, plastica, contenitori vuoti di attività di servizio, filtri.

L'esposto

E' stato inviato al Sindaco del Comune di Campagna, Roberto Monaco, al Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Campagna, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Salerno, al Comando di Polizia Provinciale di Salerno. E' stato denunciato l'abbandono e deposito di rifiuti. L'esposto è firmato dalle Guardie Ambientali della federazione Nazionale Pro Vita, Giovanni Alberico Bonacci, Giuseppe Battipaglia. Ci sono anche scarto officina meccanica, scarti di inerti edilizia sia in sacchi chiusi che cosparsi nel terreno, per un totale di circa 2 mc. Nella denuncia contro ignoti, si richiede alle Autorità competenti l’adozione di tutti i provvedimenti necessari a tutelare la salute della popolazione che abita e transita nei dintorni. E' stato chiesto inoltre al sindaco Roberto Monaco di provvedere ad emettere ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi con la fissazione di apposito termine per la rimozione. In caso mancata individuazione del trasgressore o di mancata esecuzione nei termini dell'ordinanza, disporre rimozione dei rifiuti in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, con riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni subiti e subendi.