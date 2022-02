Coperte, abiti e oggetti vari: anche via Caterina "ospita" un giaciglio per clochard

Coperte, abiti e scarpe, in via Eugenio Caterina, all'altezza del ponte. Proprio lì, infatti, come ci segnalano alcuni lettori, dei senzatetto trovano riparo per la notte. Del giaciglio, ovviamente, restano tracce anche durante le ore diurne. E, affacciandosi verso il fiume sottostante, davvero desolante la micro-discarica che caratterizza l'area, con rifiuti di ogni genere abbandonati sulle sponde dell'Irno.

I residenti del quartiere chiedono, dunque, che la zona venga ripulita e, al contempo, che sia offerta una sistemazione più dignitosa alle persone senza dimora, nel rispetto del decoro e della tutela dell'igiene pubblici.

Foto di Guglielmo Gambardella