Panchine sommersa dalle erbacce e rifiuti abbandonati: le denunce dei lettori

Ancora scarsa manutenzione del verde pubblico ci viene segnalata da via De Crescenzo (Quartiere Italia) dove, nei giorni scorso, una doccia si è finanche ferita ad un occhio a causa dei rami sporgenti di un albero.

Le altre zone

Panchine sommerse dalle erbacce in via Pironti nonostante le richieste di intervento da parte dei residenti. Stessa situazione nel parcheggio di via Urbano II. Rifiuti abbandonati, invece, nel centro storico e precisamente in Piazza Sant’Agostino, via Bastioni, Larghetto Fra Giovanni.