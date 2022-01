Terra di nessuno, degrado e discariche a cielo aperto a Salerno, tra ratti, spazzatura abbandonata ed escrementi.

Lo scenario

Passanti e residenti denunciano topi in via Ottavio Bottiglieri, degrado via volpe con escrementi e parcheggio tra ex Salid e parco Pinocchio. Urge l'intervento dell'amministrazione comunale per ristabilire decoro.