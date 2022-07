Rifiuti abbandonati e non raccolti in varie zone di Salerno: la denuncia dei lettori

Cumuli di rifiuti abbandonati e non raccolti a Salerno. A segnalarcelo – come mostrano le foto che pubblichiamo – alcuni residenti di Giovi Bottiglieri, recisamente di via Vincenzo Sabatino.

Le altre zone

Sporcizia e degrado, invece, in via Nicola Aversano 18, una traversa che è diventata una discarica. “Il Comune – ci segnalano i condomini – dovrebbe mandare ogni giorno un netturbino per fare pulire la strada. Anche noi paghiamo le tasse”. Spazzatura non raccolta anche in via Manganario. L'auspicio è che gli addetti al servizio intervengano in tempi rapidi per restituire decoro e pulizia alle strade interessate.