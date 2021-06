Rifiuti e degrado a Salerno: protestano i residenti di Torrione

Il lunedì sera è il tormento di Salerno Pulita e dei salernitani. Proseguono i raid nei contenitori dei rifiuti, c'è chi rovista nella spazzatura e poi rovescia il contenuto in strada.

La denuncia

"Il lunedì sera si butta l'indifferenziato e fa sempre la stessa fine: le strade sono sporche. Passa un ragazzo di colore che rovista nella spazzatura e butta tutto a terra. Non vediamo spazzini e camion per il ritiro", scrivono i lettori residenti in via Posidonia e in traverse vicine.