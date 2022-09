Primo giorno di scuola con erba alta e rifiuti sparsi: la denuncia

Rifiuti sparsi ed erba alta in Piazza Ovidio Serino, nei pressi della scuola "Alemagna" a Torrione alto. A denunciare nuovamente lo stato di degrado in cui versano le aree esterne al plesso, dopo le segnalazioni di domenica, i genitori degli alunni che hanno accompagnato i loro ragazzi a scuola.

La denuncia

"Un pessimo modo per cominciare l'anno scolastico" sottolinea un genitore, che chiede all'amministrazione comunale di intervenire quanto prima per risolvere le problematiche segnalate. In mattinata anche il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, ha attaccato l'amministrazione per lo stato di degrado in cui versano le aree esterne agli istituti scolastici.

(Foto di Guglielmo Gambardella)