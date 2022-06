Rifiuti, erbacce ed insetti in molti rioni di Salerno: una lettrice scrive ai vigili

Erba incolta, rifiuti abbandonati, disinfestazione dei tombini. Sono tante le segnalazioni che continua a ricevere la nostra redazione parte di cittadini che vivono in diverse zone di Salerno: dal quartiere Italia a Torrione, da Mercatello a Giovi Casa Polla.

L'appello

Una nostra lettrice, che abita nel Quartiere Italia, ha inviato una mail alla Polizia Municipale per chiedere un immediato intervento di bonifica e pulizia delle erbacce incolte, che stanno portando anche blatte ed insetti vari. “So che c'è stato un problema di cooperative, ma nel frattempo non possiamo vivere i prossimi mesi in tale stato” è il suo accorato appello. L’auspicio è che vi sia un interessamento in tempi rapidi da parte dell’assessorato all’ambiente.