Da via Guercio a via XX Settembre: escrementi e rifiuti, Salerno trasformata in una micro-discarica dagli incivili

Degrado e incuria a Salerno città. In particolare, in via Capasso, nei pressi di via Luigi Guercio, escrementi e sporcizia giaccono tristemente sul marciapiede.

Non migliore, la situazione nella zona orientale: in via VI Settembre a Pastena, ignoti hanno abbandonato dei mobili in strada, intralciando anche il passaggio. Tanta amarezza da parte di residenti e commercianti della zona, dunque, con l'auspicio che vengano incrementati i controlli per punire gli incivili.