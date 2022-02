Fango e rifiuti sul Corso Vittorio Emanuele, i lettori: "Perchè non viene rimosso?"

Terriccio, ormai diventato fango, pieno di rifiuti abbandonati: è questa l’immagine che, ormai dai giorni, si trovano davanti i pedoni che percorrono l’unica parte riqualificata di Corso Vittorio Emanuele a Salerno.

La segnalazione

“Perché non viene rimosso?”, “E’ davvero indegno per una città come la nostra che un po' di terra non venga rimossa in poco tempo”, ci segnalano alcuni lettori. L’auspicio è che qualcuno se ne interessi per restituire decoro ad una delle zone più frequentate dai salernitani.

Foto di Guglielmo Gambardella