Rifiuti di ogni tipo nei cestini pedonali: Salerno Pulita pubblica il video della signora incivile

Il fenomeno dell'utilizzo senza regole dei cestini pedonali continua. Lo dimostra un video girato da Salerno Pulita e divulgato sui social. "La signora in questione ha ben pensato di effettuare la raccolta differenziata gettando ogni tipo di rifiuti all'interno del contenitore. Si tratta di un gesto che non ha giustificazioni: ogni chilo di rifiuto lasciato nei contenitori incide sui costi per lo smaltimento della frazione non differenziabile. Oltre che incidere sulla qualità dell'ambiente", osservano da Salerno Pulita. Tanta amarezza, per l'ennesimo atto incivile registrato in città.