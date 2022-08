Rifiuti non raccolti e parapetti "pericolosi" sulla Lungoirno: la denuncia dei lettori

Rifiuti abbandonati e parapetti “pericolosi” sulla Lungoirno, a Salerno. A segnalarcelo alcuni cittadini: “I punti di fissaggio sono quasi tutti privi di cappellotti di protezione e in molti punti gli agganci sono privi di bullone dunque liberi” denuncia un lettore, che paventa la pericolosità dei parapetti. Un altro, invece, sottolinea come spesso i rifiuti presenti lungo lo stesso tratto di strada non vengano raccolti regolarmente.

Nel centro storico, invece, si registra un ritardo nella raccolta vetro all’angolo di via Romualdo II Guarna.