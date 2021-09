Cumuli di rifiuti abbandonati nel quartiere Carmine: la denuncia di un lettore

Degrado e abbandono da giorni in piazza Naddeo e in via Matteo Pastore

Spazzatura abbandonata da giorni in piazza Naddeo, nel quartiere Carmine a Salerno. Un altro cumulo di rifiuti é presente non lontano in via Matteo Pastore sempre. “In zona la situazione é sempre la stessa di continuo” ci segnala un lettore, che chiede l’immediato intervento da parte degli addetti alla raccolta per ripristinare decoro e pulizia nella zona.