Rifiuti, sosta selvaggia e perdite d'acqua da Mercatello al centro storico: pioggia di segnalazioni

Una pioggia di segnalazioni da parte dei cittadini salernitani che denunciano il degrado in cui versa la città, fra rifiuti lasciati in strada, auto parcheggiate ovunque senza rispetto e perdite di acqua.

Le segnalazioni

Da Torrione fino in centro - via Pironti e piazza Malta - giungono le fotosegnalazioni che documentano la presenza di rifiuti abbandonati vicino alle campane del vetro o sui marciapiedi ed escrementi non raccolti e abbandonati per strada. E poi le automobili parcheggiate in modo selvaggio, da via Mauri fino al centro storico, nella centralissima via delle Galesse. Sempre dal centro storico, a due passi dal Duomo, viene segnalata una perdita d'acqua che era già stata denunciata diversi giorni fa e per la quale non è stato fatto nessun intervento, con notevole spreco di acqua. I cittadini richiedono a gran voce maggiori controlli e più attenzione da parte dell'amministrazione comunale, per la cura della città.