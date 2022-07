Rifiuti non raccolti e sosta selvaggia nel quartieri: le denunce dei lettori

Continuano ad arrivare alla nostra redazione numerose segnalazioni di degrado e incuria da varie zone di Salerno.

Le zone

Ancora spazzatura in strada nei pressi di Palazzo Fruscione, su Corso Vittorio Emanuele, all’interno della fontana di Piazza Flavio Gioia, in via Vassalli a Pastena dove finanche piccioni e topi si cibano dei rifiuti gettati nelle aiuole; una poltrona, inoltre, è stata abbandonata in via Santi Martiri. E ancora: in via Porta Catena giacciono sul marciapiede dei rami tagliati ma non raccolti da giorni, altra spazzatura presente da tempo in via Lanzalone. Nel quartiere Pastena, infine, c’è ancora chi parcheggia le auto fuori dalle strisce creando disagi ai pedoni.

L'appello

L’auspicio è che gli addetti alla raccolta intervengano in tempi rapidi per rendere decorose queste zone del capoluogo e che gli “incivili” inizino a rispettare le regole della raccolta differenziata