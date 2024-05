Rifiuti e sporcizia nel sottopiazza della Libertà: intervengono Salerno Pulita e la Polizia Municipale

Serata di controlli, quella di ieri: grazie alla preziosa e tempestiva collaborazione tra Salerno Pulita e la Polizia Locale di Salerno, si è provveduto a ripristinare igiene e decoro presso il sottopiazza della Libertà.

"Una città turistica che, proprio in queste ore, sta vedendo la presenza di tantissimi visitatori, per lo più stranieri, deve saper offrire un'accoglienza che tenga conto anche della pulizia e del decoro urbano. Grazie ai nostri operatori che, anche di sabato sera, sono al lavoro per garantire una città pulita. Sempre", ha commentato Salerno Pulita.