Micro discarica a cielo aperto a Pagani: "C'è una telecamera per forse non funziona"

Micro discarica a cielo aperto a Pagani. Un lettore, infatti, ci segnala che, “nonostante le segnalazioni inviate ai vigili urbani e al sindaco”, in via Carmine è presente da tempo un cumulo di immondizia nonostante la presenza di una telecamera “forse non funzionante”.

L’auspicio è che i rifiuti vengano rimossi in tempi rapidi e che venga riattivata la telecamera per stanare gli incivili.