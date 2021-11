Rifiuti e degrado da via Irno e via Vernieri: le segnalazioni

Ancora degrado in alcune zone della città di Salerno. Un lettore ci segnala la presenza di sacchetti di spazzatura abbandonati accanto alla campana del vetro in via Vernieri; altri rifiuti giacciono abbandonati ormai da giorni anche nei pressi del ponte di via Irno.

L’appello è rivolto agli addetti affinchè facciano maggiore attenzione durante la raccolta quotidiana nei quartieri.