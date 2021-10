Rifiuti in strada e auto in sosta selvaggia: da via Nizza al centro storico, protestano i residenti

Rifiuti in strada e auto in sosta selvaggia: da via Nizza al centro storico, protestano i cittadini salernitani, scattano fotografie e segnalano alla nostra redazione degrado e disagio.

I dettagli

Siamo nel cuore di Salerno. La spazzatura abbonda in via Nizza: buste ammassate nelle aiuole, avanzi di cibo sparsi sull'asfalto. Nel centro storico, invece, in via Fiore, i lettori di Salerno Today segnalano un'auto parcheggiata in zona vietata e non è escluso che sia stata anche abbandonata. C'è la targa (ovviamente coperta nella foto, a tutela della privacy), mancano i fari. E' accostato al muro di un edificio, è in zona vietata e occupa larga parte della carreggiata.