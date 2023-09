Grossa buca nel parcheggio di Ogliara, microdiscarica in via Rateprandi: le denunce dei lettori

Ancora degrado in alcune zone della città di Salerno. I lettori ci segnalano la presenza di una grossa buca all’interno del parcheggio di Viale dei Monti Lattari situato nella frazione collinare di Ogliara. Intanto, in via Rateprandi, è spuntata una microdiscarica a cielo aperto. Gli incivili, che non rispettano la raccolta differenziata, dunque, sono tornati in azione. L’auspicio è che vi siano maggiori controlli e che tra i cittadini prevalga il buonsenso.