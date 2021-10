Rifiuti abbandonati e raccoglitori non svuotati: la denuncia di un residente di via Laspro

Rifiuti abbandonati e raccoglitori non svuotati regolarmente. A segnalarcelo è un residente di via Valerio Laspro. Da tempo, nella zona alta del capoluogo, finanche le foglie cadute dagli alberi non vengono rimosse dalla carreggiata.

L’appello, dunque, è rivolto agli addetti alla raccolta dei rifiuti affinchè diano la giusta attenzione anche alla loro strada.