Scritta omofoba in via Guercio, interviene la vicensindaca Memoli: subito rimossa

Cancellata la scritta omofoba apparsa in via Guercio, grazie all'intervento della vicesindaca, nonchè assessora alle Pari Opportunità, Paky Memoli che ha allertato la Polizia Municipale per oscurare tale grave minaccia rivolta agli omosessuali. "Domani sarà fatta una proposta di ordinanza a carico dell'amministratore di condominio per rimuovere completamente la scritta sulla facciata del palazzo - ha detto la vicesindaca Memoli - Rapida, dunque, è stata la bonifica del muro in questione. Le differenze tra le persone rappresentano una ricchezza, per cui vanno tutelate: grazie alla Polizia Municipale per la pronta risposta al mio appello".