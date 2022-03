Risse, alcol e droga nel centro di Salerno: commercianti e residenti lanciano l'allarme sicurezza

Allarme sicurezza a Salerno centro: come ci segnalano diversi utenti, infatti, nei pressi della stazione e di piazza della Concordia, si registrano sempre più spesso risse tra extracomunitari, per futili motivi e, presumibilmente, anche a causa dell'abuso di alcol. Non raro, il degenerare delle accese discussioni con lanci di oggetti e bottiglie, a tutto rischio per i passanti.

L'appello

Episodi di violenza e di spaccio, secondo quanto denunciato da residenti ed esercenti della zona, sarebbero all'ordine del giorno, nonostante il passaggio frequente della pattuglia della Municipale. Accorato, dunque, l'appello dei salernitani per incrementare e, anzi, garantire la continuità dei controlli da parte delle forze dell'ordine con presidi fissi, specie nelle ore pomeridiane e serali.