Ritiro del vetro alle 3.50 del mattino, l'ira dei salernitani: "Svegliati ogni lunedì dai fortissimi rumori in strada"

"C'è gente che lavora e ha poco tempo per dormire, altra che ha problemi di insonnia ed altra ancora che ha semplicamente diritto di non svegliarsi improvvisamente nel cuore della notte: è inaccettabile che gli addetti di Salerno Pulita ritirino il vetro alle 3.50 del mattino di lunedì, provocando un frastuono tale da disturbare chiunque". Lo hanno segnalato diversi salernitani, stanchi di dover rinunciare al sonno a causa del ritiro del vetro. Proprio così perchè, a negare il riposo ai cittadini, non sono solo gli schiamazzi notturni o i botti per festeggiare, rigorosamente di notte, qualche personale ricorrenza, già più volte segnalati alle autorità competenti. Ma, nell'ultimo periodo, a far saltare dai letti i malcapitati, risultano anche gli addetti alla raccolta differenziata.

La denuncia

"Ho contattato, non senza difficoltà per via della linea sempre occupata, l'ufficio indicatomi da Salerno Pulita- racconta la signora Fulvia Ritonnale- In via Cacciatore, l'indescrivibile rumore provocato dagli addetti prima delle luci dell'alba, anche oggi mi ha svegliata di soprassalto, creandomi non pochi disagi: come me, tanti vicini si lamentano per l'orario di ritiro assolutamente insensato. Tra l'altro- aggiunge la salernitana- la città non diventa più o meno pulita se il vetro viene ritirato dopo le 6 o prima delle 4. Per cui è davvero inspiegabile come possa, Salerno Pulita, permettere che un addetto svegli l'intera popolazione, senza un valido motivo". In coro, dunque, i cittadini chiedono che il ritiro del vetro venga effettuato dopo le 6.30, a tutela della quiete pubblica e, più precisamente, del riposo notturno della comunità, contando sulla sensibilità e sulla disponibilità dell'amministratore di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet.